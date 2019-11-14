Ege tatile hazır

BUGÜN NELER OLDU

Edremit Körfezi'ndeki turizmciler, 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatili bekliyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ara tatilin ekonomik anlamda Ayvalık'a olumlu yansıdığını söyledi. Rezervasyonlarda artış olduğunu belirten Ergin, şöyle konuştu: "Özellikle butik oteller, pansiyoncular ve işletmecilerimiz yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir rezervasyon artışı olduğunu ifade ediyorlar. Tabii bu durum bizler için güzel bir gelişme. Özellikle kış aylarında bu tür turistik işletmelerin ayakta tutunabilmeleri adına bu uygulama olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Bu durumun turizme, küçük işletmelerimize ve şehrimize ekonomik anlamda bir canlılık getireceğini de umut ediyoruz." Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da ara tatilin kentte ekonomik hareketlenme sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu mevsimde ilçede özellikle 'butik otel' dediğimiz tarihi konuk evlerinin faal olması turizm açısından daha büyük bir etken haline geliyor. Ara tatil uygulaması, Ayvalık'taki tarihi konak ve yalıların oluşumundan meydana gelen bu butik pansiyonları hareketlendirecektir."Travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yılın 10 aylık döneminde ziyaretçi sayısını 2 milyon 357 bine ulaştırarak bu sene kırdığı rekorlara yenisini ekledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın tamamında 2 milyon 128 bin 880 turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 10 ayda bu rakamı aşarak 2 milyon 357 bin 152'ye ulaştı. Türkiye'de geçen yıl en fazla gezilen 4'üncü ören yeri konumunda bulunan Pamukkale, ekimde ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 284 bin 498 ziyaretçiyi konuk etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı bakımından en iyi yılını yaşadığını söyledi. Şen, "Yıl sonunda 3 milyonu yakalama hedefimiz var" diye konuştu.