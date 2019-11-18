Lebip TIMOR: Soner’in Aslanları

BUGÜN NELER OLDU

Soner hocanın gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve aldığı seri galibiyetlerle bir anda hedef büyüten Karşıyaka'yı zor bir rakip bekliyordu.Nitekim ilk yarı 0-0 biterken kalesinde tek pozisyon vermeyen Fethiyespor, rakip kalede bulduğu 2 net pozisyonla da oynadığı futbolla alkışları topladı. ancak 51. dakikada Metin'in 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyunun dengesi de Karşıyaka lehine değişiyordu.oyuna sürdüğü Mustafa Değirmenci ile forveti dörtlemesi alkışa değer bir teknik adam hamlesiydi. Nitekim takım da daha önde oynamaya başlayıp 65. dakikada Doğukan'ın ortaladığıZira rakip 1 kişi eksik oynarken Kaf-Kaf 1 değil 2 kişi fazlaydı sanki. Taraftarında devreye girmesiyle yeni besteleri ve yeri göğü inleten tezahuratlarıyla takımı ateşliyorlardı. 90. dakikada skoru perçinleyen Özgür'ün golüyle Soner hocanın aslanları, yeni bir zafere daha imza atarak artıkmesajı veriyorlardı. Tebrikler hocam teşekkürler çocuklar.