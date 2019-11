Ara tatilde Bağbaşı Yaylası’na hücum

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında tesis haline getirerek hizmete açtığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, eğitimdeki ilk ara tatilde büyük ilgi görüyor. Her gün binlerce kişinin akın ettiği tesis, kentteki yayla turizminin de merkezi oldu. Muhteşem manzarası ve doğal güzelliğiyle her mevsim cazibe merkezi olan Bağbaşı Yaylası'na turizmciler de özel turlar düzenlenmeye başladı. Bugüne kadar 2,5 milyondan fazla misafir ağırlayan tesis 4 mevsim cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ege'nin en uzun teleferiğine sahip ve Türkiye'de ise eşi benzeri olmayan proje ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini çekti. 7'den 70'e her gün binlerce kişinin akın ettiği tesis yayla turizminin de merkezi oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın kente kazandırdıkları en büyük projelerden bir tanesi olduğunu belirterek, tesisin Denizli turizmine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Denizli'nin artık yayla turizminin merkezi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Doğanın her anlamda kendisini hissettirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız 4 mevsim cazibe merkezi haline geldi. Yazın sıcaktan bunalan kışın ise kar görmek isteyen vatandaşlarımız buraya akın ediyor. Okullarda verilen ilk ara tatilde de öğrencilerin adresi tesislerimiz oldu. Denizlimize böylesine güzel bir değeri kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz" dedi.Kış mevsimi ile birlikte beyaza bürünen, baharın ilk günlerinden itibaren ise yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındıran 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bungalov evler, çadır kamp alanı, restoran ve piknik alanı ziyaretçilerine hizmet veriyor. Yöresel tatların da sunulduğu tesis tabloları aratmayan güzelliğiyle doğa tutkunları için aranan yerlerin başında geliyor.