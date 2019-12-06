Menemenli futbolcu Ekol’de ameliyat oldu

BUGÜN NELER OLDU

Göz Menemenspor'da forma giyen ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı sırasında sakatlanana Jasmin Trtovac'ın tedavisi Ekol Hastanesi'nde tamamlandı. Elmacık kemiği kırılan Jasmin Trtovac'ın tedavisi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cenk Melikoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, "Kafa topuna çıkarken rakip futbolcu ile çarpışmışlar. Elmacık kemiğinde ciddi 3 adet kırık meydana gelmiş. Yapılan operasyon ile bu kırıkları onardık" dedi. Jasmin Trtovac "Öncelikle Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz'a çok teşekkür ederim. Kendisi hem kulübümüze destek oldu hem de bizim sağlık sponsorumuz oldu. Opr. Dr. Cenk Melikoğlu ve ekibi benimle yakından ilgilendi. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi heyecanla yeşil sahalara döneceğim günü bekliyorum" dedi. Jasmin Trtovac'ın sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.