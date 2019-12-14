Buzdolabı fabrikasında işçiyken patron oldu

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MANİSA'DA buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışan Semra Baysal (45), ev ekonomisine katkı için 5 yıldır aldığı siparişler üzerine tatlı, börek ve çeşitli ikramlıklar yapıp, satmaya başladı. Baysal, uzun süredir hizmet sektörüne girme hayalini gerçekleştirmek için arkadaşının önerisiyle KOSGEB'e başvuru yaparak, girişimcilik kurslarına katıldı. Kursu bitiren Baysal, daha sonra en büyük hayali olan, pizza ve unlu mamul imalatı ile satışının yapıldığı iş yeri projesini KOSGEB'e sundu. Projesi kabul edilen Baysal, 55 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Fabrikadaki işinden istifa eden Baysal, bankadan da 60 bin lira kredi çekip, Yunusemre ilçesinde 20 metrekarelik dükkan kiraladı. Baysal, daha sonra fırın, ocak, dolap, masa ve sandalye ile diğer mutfak araç gereçlerini alarak, 2 ay önce iş yerini açılışını yaptı.Kendisine yardımcı olması için yanında ablasının da çalıştığını belirten Semra Baysal, "Arkadaşım KOSGEB'den söz edince araştırdım. Şartları uyunca kurslarına katılıp, projemle başvurumu yaptım. Dükkanı açtıktan sonra 55 bin liralık hibe desteğinin 5 bin liralık bölümünü verdiler. 1 yıl sonra hibe desteğin 25 bin liralık kısmını, 2'nci yılımda ise kalan diğer 25 bin liralık bölümünü verecekler" diye konuştu.