Sendika binasına kumar baskını

BUGÜN NELER OLDU

jandarmanın yaptığı iki ayrı baskında kumar oynayan 168 kişiye işlem yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Bornova'nın Ankara Caddesi'ndeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon yaptı. Kumar oynarken yakalanan 101 kişiye idari para cezası uygulandı, tombala makinesi ile çok sayıda kart ve pula el kondu. Sendika yetkilileri hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, ayrıca ilçede bulunan bir çay ocağına daha baskın yaptı. Kumar oynayan 67 kişiye daha işlem yapıldı, kumar oynatılan 5 materyana el kondu.