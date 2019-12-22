Haberhattı

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BUGÜN NELER OLDU

anısaİl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesinde kent genelindeki alkollü içki denetimlerini artırdı. Denetimlerin il ve ilçelerdeki alkollü içki toplu tüketim ve satış yerlerine gerçekleştirildiği öğrenildi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile İl Müdürlüğü denetim ekipleri katıldı. Denetimlerde asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.YunusemreBelediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi 'Görev Bende Topluluğu' el ele verdi, Düzlen İlkokulu öğrencilerini sevindirdi. Topluluk üyeleri önce CBÜ Muradiye İlhan Varank Yerleşkesi'nde kermes düzenledi. Buradan elde ettiği gelir ve belediyenin desteğiyle projeksiyon aleti aldı, badanasını yaptı, öğrencilere de bot, mont ve kırtasiye yardımında bulundu. Okulu boyayan öğrencileri, belediye müdürleri de yalnız bırakmadı.anisa'nınDemirci ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen tarihi Hacı Hasan Camisi'nin yeni yılda ibadete açılması bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen cami, temelinden itibaren dış cephesi güçlendirildi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Minaresi tamamlanmak üzere. Camimiz eskisi ile aynı görünümde ve daha sağlam. Mutluyuz" dedi.