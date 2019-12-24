Başkan değişti çile aynı kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de sağanak ve etkili olan lodos altyapı yetersizliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 15 yıllık Aziz Kocaoğlu döneminde de süren altyapı eksikliği, mart ayında başkanlık koltuğuna oturan Tunç Soyer döneminde de devam etti. Karşıyaka ilçesinde yüksek katlı yapıların olduğu binlerce kişinin yaşadığı Mavişehir Mahallesi'nde sağanakta sel suları cadde ve sokakları doldurunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Deniz kenarındaki sitelerde yaşanan selde denizle sel suları birleşti ve araçlar denizin içindeymiş gibi bir görüntü oluştu. Mavişehir'de , sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı. Her lodosta ve sağanak yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını belirten Muammer Çömezoğlu, "Burası deniz seviyesinde, kanallar tıkalı. 60 yıldır buradayım ve bu sorun çözülemedi. Arabamın arka tarafından su girmiş. Bir şekilde işe gitmeye çalışacağız" dedi. Mahsur kaldıklarını belirten Zeynep Yazgan ise, "Sinirden gülüyorum. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamıyoruz. Çekici çağırdık bekliyoruz. Maalesef bu sorun birkaç yılda bir yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Başka bir mahalle sakini ise okul servislerinin okula ulaşamadığını söyledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki sokaklarda da yoğun birikintiler olurken, esnaf önlemler aldı. Çarşıda bulunan Küçük Demirhan, en çok su alan yerlerden biri oldu. Hanın girişi suyla dolunca müşteriler içeri giremedi. Handa bulunan iş yerleri ve lokantalarda çalışanlar, yağmur çizmeleri giyerek, suları dışarı çıkardı. İş yerlerinin içine kadar giren yağmur suları, esnafın ürünlerini ıslattı. Çarşı esnafından Veysi Bolcal, "Çok yağmur yağdığı zaman 15- 20 dakika içerisinde çarşının belirli bölgelerini genellikle su basar. Deniz seviyesine sıfır olduğu için basıyor. Altyapı olmadığı için belediye de bir şey yapamıyor. Büyük bir çalışmayla alttan kanallar yapması gerekiyor. Esnaf bir ay dükkan kapatacak ki olacak, o da çok zor. Bunu çekeceğiz herhalde. Yoğun yağış oldu mu iş yapamıyoruz, bütün banklarımızı içeri topluyoruz" dedi.Gelinlik mağazasında çalışan Nilüfer Tek, "Her yağmur yağdığında Kemeraltı'nın bu hale gelmesinden biz esnaf olarak yıprandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her dükkanın önünde kum torbaları ve demirler koyuyoruz. Ben de demirler koyuyorum sular girmesin diye. Su içeri girdiğinde mağazadaki tüm gelinlikleri su altında kalıyor. Hiçbir belediye buna çözüm bulamadı. Burası dünyanın üstü açık tek alışveriş merkezi, buranın korunması gerekiyor. Dünyanın her yerinden alışverişe gelenler var. Çarşıya bakılması gerekiyor. İsteğimiz bu sokağın toparlanması. Buranın altında fareler de var, çözüm üretilmiyor" diye konuştu. Bir lokantada çalışan Abdullah Öner ise "Yağmur yağdığında hep aynı şey. Herkes suyun içinde, bütün dükkanlar aynı. Müşterimiz gelmiyor, mağdur oluyoruz. Suyu çıkarmaya çalışıyoruz. Kovalarla suları atıyoruz. Gelip çekiyorlar bazen ama yetmiyor. Kapıdan yine giriyor sular, dükkanların içindeki eşyaların hepsi suyun içinde" şeklinde konuştu.