Ayvalıklı gönüllü kadınlar yangınlara müdahale edecek

BALIKESIR'IN Ayvalık'ta ilçesinde gönüllü itfaiyecilik projesine 58 kişi başvuruda bulundu. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, itfaiye çavuşları Ali Osman Ay, Ahmet Yalvaç ve Fırat Demir tarafından gönüllü itfaiyecilere 36 saatlik teorik eğitimin ardından, 36 saat uygulamalı eğitim veriliyor. 2 Aralık'ta başlayan ve yarın sona erecek olan programa 10'u kadın 58 gönüllü itfaiyeci katılıyor. 3 grup halinde toplam 72 saat sürecek olan eğitimin sonunda gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazananlara belge verilecek ve meydana gelebilecek olası yangınların söndürme çalışmalarına kadınlar da gönüllü olarak katılabilecek.

YARDIM EDECEKLER

Gönüllü itfaiyecilik eğitimiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluk alanında meydana gelebilecek yangınlara, su baskınlarına, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda, teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahalede, ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, su altında her türlü arama ve kurtarma olaylarına müdahalede, müsabaka ve organizasyonlarda, eğitim ve tatbikatlarda gönüllü itfaiyecilerin de görev almaları amaçlanıyor. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, "Herhangi bir afette, deprem, trafik kazası ve yangınlarda zor bir iş üstleniyoruz. Balıkesir İlçe Grup Amirlikleri arasında en yoğun çalışan grubuz. Eğitime katılan ve başarılı olan gönüllü itfaiyecilerimiz, bundan böyle olası yangınlarda ve sel baskınlarında Ayvalık İtfaiyesi ile koordinasyon halinde çalışmalara katılıp, itfaiyecilere yardımcı olabilecekler" dedi.