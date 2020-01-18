‘Van Kedisi’ dediler protez göz taktırdı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Ali Kaplantaş (23), henüz 3 yaşındayken poşeti açmak için eline aldığı meyve bıçağı kaza sonucu sağ gözüne saplandı. Bıçağın gözünde derin bir yara bıraktığı Kaplantaş, sağ gözündeki görme fonksiyonunu kaybetti. Daha sonrasında göz küresine lens takılan Kaplantaş, çevresindekilerce "Van Kedisi" lakabı anılmaya başlandı. Çalıştığı işte müşteriler kendisine adıyla değil de "Bir gözü görmeyen çocuk" olarak hitap etmeye başlayınca bu durum Kaplantaş'ı kötü hissettirdi. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezine gelen Kaplantaş, Op. Dr. Melih Türe'ye danışarak protez göz ameliyatı olmaya karar verdi.Kazanın ardından sağ gözünün görme yetini tamamen kaybettiğini belirten Kaplantaş, "Bundan sonra sağ gözüme lens takmaya başladım. Bir gözüm mavi bir gözüm kahverengiydi. Van Kedisi gibi geziyordum. Arkadaşlarım 'Van Kedisi' lakabı takmaya başlamıştı. Lens yüzeyi uyum sağlamayınca takmamaya başladım. Çalıştığım iş yerinin montaj servisini arayan müşteriler hitap ederken ismimi söylemeyip, 'Bir gözü görmeyen bir arkadaş geldi' diyorlardı. Bunları duyunca insan kötü hissediyor. Alay konusu olunca protez göz yaptırmaya karar verdim. Durumu Doktor Melih Türe ile görüştük ve protez göz operasyonu gerçekleştirmeye karar verdik. Ufak bir ameliyat geçirdim. Göz yuvama bir parça takıldı ve protez gözü yerleştirildi. Artık ailem bile gözümü ayırt edememeye başladı. Kaza olalı 20 sene oldu, bu operasyonu yaptıralı ise yaklaşık 2 ay oldu. Ama annem bile gözüme damla damlatırken 'Bu senin gören gözün değil mi' demeye başladı. Arkadaşlarımın bana bakış açısı değişti. Öz güvenim arttı. Operasyon çok güzel oldu, memnunum. Hiçbir ağrım sızım yok" dedi. Hareketli protez göz ameliyatını gerçekleştiren Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Op. Dr. Melih Türe, "Diğer gözünü de çok fazla riske etmemek için Ali'yle beraber bir karar aldık. Hareketli protez yapalım ve Ali'yi daha mutlu edelim dedik. İki ay önce ameliyatımızı yaptık. Şu anda protez uygulamasını yaptık ve sonuç gayet tatminkar. Ali'yi mutlu görüyoruz, o mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

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