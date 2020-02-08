Ege’deki marinalar 2019’da doldu taştı

Türk yat turizmi ve marinalar, Türkiye'yi terk eden yabancı yatlardan dolayı yaşanan sıkıntılı dönemi geride bırakarak, yeniden yükselişe geçti. Yabancı bayraklı teknelerin geri dönüşü ile beraber 2019 yılında Ege Denizi'ndeki marinalarda doluluk oranları yüzde 125'e kadar çıktı. Ege kıyılarında hizmet veren marinaların temsilcileri, 2020'de daha parlak bir sezon beklediklerini belirterek, yakalanan ivmenin devamı için destek istedi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Ülkemiz marinalarının geçen yılı yüzde 125 doluluk oranıyla kapattıklarını öğrendik. Bizim bölgemizde hizmet veren sekiz marinada da tablo aynı. Bu gelişmeler çok sevindirici" dedi. Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir'de beş adet yeni yat limanı planlandığını belirterek, bu projelerin hayata geçmesini de beklediklerini söyledi.Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu: Marinamızın doluluk oranı yüzde 110 oldu. Yatçılık ve marinacılıkta yakaladığımız başarıyı iyi değerlendirerek bürokratik pürüzlerden arınmış yeni yatırım alanları yaratabilirsek, önümüzdeki dönemde ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımlara ivme kazandırabiliriz IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan: Yeni jenerasyonun yatçılığa daha kolay ulaşımı için tekne paylaşımının hukuki zemini hazırlanmalıdır" diye konuştu. D-Marin Didim Marina Müdürü Murat Gezgin: 2019 yılında yurtdışından bizi ziyaret eden tekne sayısında ciddi oranda artış oldu. Bu hareketlenmeyi soğutmadan devam ettirerek gelecek sezonu daha da ileri götürmek arzusundayız.Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü: Modern anlayış ve rekabet ortamının yarattığı sinerji ve Türk misafirperverliği sayesinde, ülkemizde marina hizmeti dünya standartlarının üzerinde bir noktaya ulaştı. Türkiye'nin denizcilikteki potansiyelini görmek için ülkemize "üç tarafı denizlerle çevrili" olarak değil "üç denizi 196 ülkeye açılan birer kapı" olarak bakmamız gerekiyor. Setur Altınyunus Çeşme Marina Müdürü Onur Kunduz: Son beş yıllık dönemde deniz turizminde oldukça zorlu bir dönem geçirsek de 2019 yılı itibariyle turizm verilerinde yükselişler olduğunu, marinalarda doluluk oranlarının arttığını mutlulukla takip ediyoruz.

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