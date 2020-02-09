20 yıldır ojeli ellerle lastik tamiri yapıyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 38 yaşındaki Duygu Turan, başta eşine destek olmak için gittiği lastik tamirhanesinde 20 yıldır müşterilere hizmet ediyor.Denizli'nin Sarayköy ilçesinde baba mesleği oto lastik tamiri yapan Emin Turan, 1999'da yaşamını Duygu Turan ile birleştirdi. Duygu Turan, evlendikten 1 yıl sonra, eşinin sanayi sitesindeki iş yerinde ona yardım etmeye karar verdi. Önce temizlik ve muhasebe gibi işlerde eşine destek olan Duygu Turan, geçen sürede mesleğin inceliklerini öğrendi. Araçların lastiklerini söküp takabilen Duygu usta, tamir ve bakımında eşine yardım ediyor, ayrıca rot-balans ayarı yapıyor.

'İŞİMİ SEVİYORUM'

İşinde 20 yılı geride bırakan 2 çocuk annesi Turan, "Lastikçilik kadın işi değil." diyenlere rağmen gururla çalışmaya devam ediyor. Her sabah dükkanın kepenklerini eşiyle açan Duygu Turan, ilçede "lastikçi abla" diye tanınıyor. İşini aşkla yaptığını belirten Duygu Turan, "Kadınlar her zorluğun üstesinden gelebilir. İlk başladığımda sanayi sitesinde biraz garip karşılandım. 'Senin burada ne işin var?' şeklinde konuşmalar oldu ama zamanla alıştılar. Bu durumdan ben de memnunum, müşteriler de memnun. İlçenin tek kadın lastikçisi olmak gurur verici" dedi. Mesleğini yaparken hiç zorlanmadığını anlatan Turan, "İşimi seviyorum. Sadece insanların olumsuz bakışlarından zorlandım. Erkeklerin hakim olduğu bir sektörde çalışıyorum" dedi. Eşiyle gurur duyduğunu belirten Emin Turan da eşiyle gurur duyduğunu dile getirdi. Babasından kalma mesleğini 30 yıldır sürdürdüğünü belirten Turan, "İş yerinde usta çırak ilişkisiyle çalışıyoruz. İşimi eşime öğretme fırsatım olmadı. Bana yardım ederken işi kendiliğinden öğrendi. Özellikle kadın müşterilerimiz çok memnun. İş yerinde çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.