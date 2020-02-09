Öğrencilerden geleneksel bebek

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı'nın yıllık eylem planı çerçevesinde, İzmir'de Karabağlar Kaymakamlığı dezavantajlı çocuklar için geliştirği projeyi hayata geçirdi. Kaymakamlığın koordinasyonunda gerçekleşen proje kapsamında, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ile Agah Efendi İlkokulu öğrencileri, "Geleneksel giysili bebek yapımı" atölye çalışmaları yaptı. İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği beraberinde eşi Özlem Öneği, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ile proje kapsamında gerçekleşen atölye çalışmalarını incelemek üzere Agah Efendi İlkokulu'na ziyarette bulundu. Öğrencilerin Ege yöresinin giysilerini örnek alarak yaptıkları bebekleri inceleyen, öğrenciler ile çalışmalara katılan ve sohbet eden İlçe Kaymakamı Öneği, başta Agah Efendi İlkokulu Müdürü Burçak Akseki, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hilal Şengüder olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.