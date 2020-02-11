Yayla Gölü, karla bir başka güzel

BUGÜN NELER OLDU

Buldan ilçesine 8 kilometre mesafedeki Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Yayla Gölü, kar yağışının ardından oluşan doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 50 hektarlık gölde, kar yağışıyla birlikte oluşan manzara, ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. 180 tür kuşa ev sahipliği yapan göl, kent merkezinden ve çevre illerden de ziyaretçi alıyor. Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte kar üzerinde piknik yaparken bazıları gölün etrafında yürüyüş yapıp, fotoğraf çekiyor. Çok sayıda fotoğraf ve yürüyüş gruplarını da ağırlayan göle ayrı bir güzellik katan kazlar ve karabataklar, turistlerin ilgisini çekiyor.