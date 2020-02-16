Matematık dehasına burs desteğı

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Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), örnek bir uygulamaya imza atarak başarıyı ödüllendirdi. İZSİAD, Caribou Matematik Yarışması'nda 7 bini aşkın rakibini geride bırakarak birinci olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı'ya üniversite son sınıfa kadar burs verdi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt'un Bortar şirketi de Akıncı'ya tam altın hediye etti. Elde ettiği başarıdan dolayı Elanur'u kutlayan Küçükkurt, "Bazı başarıların ödüllendirilmesi ve toplumumuza başarıların karşılıksız kalmayacağını göstermek amacıyla bu desteği sağlıyoruz" dedi. Gelecekte bilim insanı olmak istediğini dile getiren Elanur da, "Matematik derslerini çok seviyorum. Birinci olmak çok güzel bir duygu.Benim eğitim hayatımda yanımda olacak olan İZSİAD çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.