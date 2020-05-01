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Bigadiç’te savaş sireniyle iftar ve sahura hazırlık yapıyorlar

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Bigadiç’te savaş sireniyle iftar ve sahura hazırlık yapıyorlar
BALIKESIR'IN Bigadiç ilçesinde imsak ve iftar vakitlerini siren sesiyle bildirme geleneği bu yılki Ramazan Ayı'nda da devam ediyor. 50 yılı aşkın süredir Bigadiç Belediyesi'nin uygulamasıyla orucun başlama ve bitiş saatleri siren sesiyle duyuruluyor. Bigadiç'te siren sesiyle imsak ve iftar vakitlerinin duyurulmasının bir gelenek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Avcu, bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. İlçede iftar ve sahur vakitlerini bildiren sirenin ise Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kullanıldığı biliniyor. 20 yıldır sireni çalıştıran Bigadiç Belediyesi'nde görevli Eşref Sarıkurt, 20 yıldan bu yana Ramazan aylarında sireni kendisinin çalıştırdığını söyleyerek, "21 yıldır Bigadiç Belediyesinde çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldan beri de bu siren işini yapıyorum. Bigadiç halkını iftara ben davet ediyorum, sahura da ben kaldırıyorum" dedi.
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Bigadiç’te savaş sireniyle iftar ve sahura hazırlık yapıyorlar
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