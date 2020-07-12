Anaokulunda herkese İngilizce

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Anaokulu'nda tüm kadrolara psikodramaya dayalı İngilizce eğitimi veriliyor. Anaokulu eğitiminin tüm eğitim dönemleri içinde en önemlisi olduğunu anlatan Oğuzhan Özkaya Eğitim kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "0-6 yaş çocukların fiziksel gelişiminde en önemli yaşlardır. Anaokulumuzda üç İngilizce öğretmeni yanısıra bir hizmetlimizin anadili İngilizce. Diğer öğretmenlerimizin tümünün de İngilizce eğitimi sayesinde artık okulumuzda Türkçe ile eşzamanlı İngilizce eğitim yapılıyor. Anaokulu eğitimine büyük önem veriyoruz. Tüm dünyada da yapılanları inceledik ve eğitimde başarılı olan ülkelerin anaokulundan başladığını gözlemledik" diye konuştu.