Ahşap palete can verdi mobilyada markalaştı

adamı Türker Gündoğdu, sektöre yeni bir soluk getirerek Woodea. Store markasıyla el yapımı dekoratif palet ürünlerle mobilya üretiyor. Hammadde olarak çam ağacından elde edilen ve lojistik sektöründe kullanılan Europalet adlı ürünü mobilya haline getirdiklerini söyleyen Türker Gündoğdu, iç ve dış mekanlara özel olarak şık ve sıra dışı mobilya üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ahşap paletlerin usta ellerde bir mobilya haline geldiğini ve mekanlara farklı bir hava kattığını kaydeden Gündoğdu, "Bireylere olduğu kadar kurumsal firmalar ve belediyelere de satış gerçekleştiriyoruz. woodea.store Instagram adresi ve gittigidiyor.com üzerinden Türkiye'nin her yerine online olarak satış yapıyoruz" diye konuştu.