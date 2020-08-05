2 bin yıllık tuvalet turizme kazandırılacak

Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan yaklasık 2 bin yıllık umumi tuvalet, kanalizasyon ve temiz su sisteminin ziyaretçilerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Baskanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Ögretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, kurulusu MÖ 3. yüzyıla uzanan, en parlak dönemini Roma Imparatorlugu döneminde yasayan ve günümüze saglam ulasan mimari yapısıyla dikkat çeken kentin sıklıkla deprem yasadıgını anlatan Duman, toprak altında kalan çok sayıda eseri gün yüzüne çıkarmak için çalıstıklarını anlattı. Duman, kentte 2018'de buldukları 31 metre uzunlugunda 7 metre genisliginde ve yaklasık 15 metre yüksekligindeki anıtsal çesmenin ardından aynı bölgede umumi tuvalet ve kanalizasyon sistemi de tespit ettiklerini aktardı. Duman, "Tuvalet 40 kisilik kapasiteye sahip. 2 bin yıl önce salgın hastalıklardan kurtulmak amacıyla toplu tuvaletlerin yapıldıgını söyleyebiliriz" dedi.