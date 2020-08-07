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Altekma’da

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Yaşar Ergün Altekma’da
TRANSFER çalışmalarını tamamlayan ve AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarını İzmir'de sürdüren TFL Altekma genel menajerlik görevine Yaşar Ergün'ü getirdi. İzmir ve Türk voleyboluna önemli hizmetleri bulunan Ergün, takımla yönetim arasında köprü görevini üstlenecek. Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Efeler Ligi'ndeki ilk sezonlarında Yaşar Ergün gibi tecrübeli bir isimle çalışmaktan mutlu olduklarını belirtti. Durmuş, "Yaşar Ergün yakından tanıdığımız, voleybol camiasının yıllardır içinde olan bir isim. Oyuncular ve teknik heyetimizle kulüp yönetim kurulu arasında köprü görevini üstlenecek. Kendisine hoş geldin diyor, hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.
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Yaşar Ergün Altekma’da
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