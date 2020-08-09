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Sağlık kahramanlarına ücretsiz

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Sağlık kahramanlarına ücretsiz tiyatro keyfi
BORNOVA Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde fedakarca görev yapan saglık çalısanlarına Bornova Belediyesi Sehir Tiyatrosu'nun (BBST) oyunlarını ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Saglık çalısanı olarak görev yapan personel, kurum kimlik kartını gisede göstererek ücretsiz biletini alabilecek ve oyunları ücret ödemeden izleyebilecek. Mart ayından bu yana oyunlarına ara veren BBST, 28 Temmuz'da perdelerini tekrar Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda oynanan Radyo- yu Hümayun adlı müzikli güldürü ile açmıstı. Saglık personeli 12,
13, 19 ve 20 Agustos'ta sahnelenecek oyun ile tiyatro keyfi yasayabilecek. Belediye Baskanı Dr. Mustafa Idug, "Tiyatromuzun kapılarını ücretsiz olarak saglıkçılarımıza açtık. Bekliyoruz. Oyunlarımızı izlesinler" diye konustu.
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Sağlık kahramanlarına ücretsiz tiyatro keyfi
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