Denizli’ye can suyu

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, " Denizli'de 23 Nisan 2020 tarihinde başlayan sulama sezonu, 15 Eylül 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Denizli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 800 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Denizli il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 800 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 320 milyon 900 bin TL katkı sağlandı" dedi. Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yıldız, "Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" dedi.