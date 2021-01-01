Kınık Belediyesi’nden hijyen ve erzak paketi

İZMİR'DE Kınık Belediyesi, ilçe merkezi ve dış mahallelerde yaşayan Kovid-19 hastalarına hijyen ve erzak paketi dağıtıyor. Ekipler, maske ve mesefe kurallarına riayet ederek kapıda ziyaret ettiği vatandaşlara Kınık Belediye Başkanı Dr Sadık Doğruer'in selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek içerisinde maske, kolonya, dezenfektan bulunan hijyen paketi ile erzak paketi bırakıyor. Kınık Belediyesi ekipleri hastalık ve temaslı olması nedeniyle dışarı çıkamayıp yalnız yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında oluşturulan vefa destek grubuyla da 24 saat hizmet veriyor.