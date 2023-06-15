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Giriş Tarihi: 15.6.2023 16:14 Son Güncelleme: 15.6.2023 16:17

13 ülkeden tıp öğrencileri KKTC’de ağırlanacak

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği, üyesi olduğu Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu’nun staj değişim programı ile Temmuz ayında 13 ülkeden tıp öğrencilerini KKTC’de ağırlayacak. YDÜ Hastanesi’nin klinik bölümlerinde staj yapacak olan uluslararası tıp öğrencileri, KKTC’nin güzelliklerini de deneyimleme şansı yakalayacak. Dünyanın dört bir yanına dağılacak olan KKTC’de eğitim alan tıp öğrencileri, farklı sağlık merkezlerinde yeni tecrübeler edinirken gittikleri ülkelerin kültürlerini de deneyimleyebilecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
13 ülkeden tıp öğrencileri KKTC’de ağırlanacak

2008'de KKTC'de bir ilke imza atarak başladıkları tıp eğitimi ile KKTC'yi bu alanda önemli bir merkeze dönüştürdüklerini hatırlatan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Sağladığımız nitelikli eğitim olanakları eğitim kalitesini yükseltirken üniversitemizde tıp eğitimi alan öğrencilerimizin dünya ile entegrasyonunu sağlamayı da öncelikli amaçlarımızdan biri olarak görüyoruz.

Dahil olduğumuz çift yönlü uluslararası staj programı ile kendi öğrencilerimizi dünya ile buluştururken farklı ülkelerden pek çok tıp öğrencisini de ülkemizde ağırlayarak KKTC'nin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz" dedi.

YDÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise "Öğreni Dekanlığı olarak, uluslararası pek çok organizasyonda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin yanında olmaya devam ederken uluslararası staj programları ile de öğrencilerimize dünyanın kapılarını her zaman açık tutacağız" ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı Sara Darweesh ise, "MSANC olarak sahip olduğumuz bu çok kültürlülük avantajını üyesi olduğumuz Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu'nun uluslararası staj değişim programı ile bir adım öteye taşıyarak, üyelerimizi dünya ile buluşturuyoruz" dedi.

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13 ülkeden tıp öğrencileri KKTC’de ağırlanacak
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