13 ülkeden tıp öğrencileri KKTC’de ağırlanacak

2008'de KKTC'de bir ilke imza atarak başladıkları tıp eğitimi ile KKTC'yi bu alanda önemli bir merkeze dönüştürdüklerini hatırlatan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Sağladığımız nitelikli eğitim olanakları eğitim kalitesini yükseltirken üniversitemizde tıp eğitimi alan öğrencilerimizin dünya ile entegrasyonunu sağlamayı da öncelikli amaçlarımızdan biri olarak görüyoruz.

Dahil olduğumuz çift yönlü uluslararası staj programı ile kendi öğrencilerimizi dünya ile buluştururken farklı ülkelerden pek çok tıp öğrencisini de ülkemizde ağırlayarak KKTC'nin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz" dedi.

YDÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise "Öğreni Dekanlığı olarak, uluslararası pek çok organizasyonda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin yanında olmaya devam ederken uluslararası staj programları ile de öğrencilerimize dünyanın kapılarını her zaman açık tutacağız" ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) Başkanı Sara Darweesh ise, "MSANC olarak sahip olduğumuz bu çok kültürlülük avantajını üyesi olduğumuz Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu'nun uluslararası staj değişim programı ile bir adım öteye taşıyarak, üyelerimizi dünya ile buluşturuyoruz" dedi.