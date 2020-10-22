ÖSYM'DEN SON DAKİKA! KPSS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile KPSS lisans sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

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ÖSYM'DEN ! sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile KPSS lisans sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

Binlerce adayın büyük bir merakla beklediği sonuçları hakkında açıklaması ÖSYM'den geldi. Son dakika gelişmesine göre ÖSYM'nin Twitter adresinden paylaşılan KPSS sonuçları büyük heyecan yarattı. KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 - KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür Alan Bilgisi ve ÖABT sonuçları paylaşıldı. Devlet memurluğu konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren adaylar sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisiyle hemen ÖSYM AİS sonuç açıklama sistemine akın etti. İşte 2020 KPSS sonuçları sorgulama sistemi...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:49 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:36 ABONE OL
Son dakika haberi: 2020 KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçları yüzbinlerce aday tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyordu. KPSS sınav sonuçları hakkında az önce paylaşımında bulunan ÖSYM, KPSS sonuçları sorgulama sisteminin aktif hale getirildiğini ifade etti. Saat 08:15'te açıklanan KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminden ulaşabilirsiniz. 6 Eylül'de KPSS Genel Yetenek, 12-13 Eylül'de de Alan Bilgisi, 20 Eylül'de de Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları yapılmıştı. ÖSYM 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

SON DAKİKA - 2020 KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Az önce aktarılan son dakika bilgisine göre KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre adaylar, sonuç açıklama sisteminden aldıkları puanı görebilecekler.

Son dakika haberi: 2020 KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2020 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ - TIKLA - ÖĞREN

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

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Son dakika haberi: 2020 KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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Son dakika haberi: 2020 KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! KPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM'DEN SON DAKİKA! KPSS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile KPSS lisans sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı
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