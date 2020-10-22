ÖSYM'DEN SON DAKİKA! KPSS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile KPSS lisans sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS sonuçları yüzbinlerce aday tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyordu. KPSS sınav sonuçları hakkında az önce son dakika paylaşımında bulunan ÖSYM, KPSS sonuçları sorgulama sisteminin aktif hale getirildiğini ifade etti. Saat 08:15'te açıklanan KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminden ulaşabilirsiniz. 6 Eylül'de KPSS Genel Yetenek, 12-13 Eylül'de de Alan Bilgisi, 20 Eylül'de de Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları yapılmıştı. ÖSYM 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Az önce aktarılan son dakika bilgisine göre KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre adaylar, sonuç açıklama sisteminden aldıkları puanı görebilecekler.
2020 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ - TIKLA - ÖĞREN
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.
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KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.