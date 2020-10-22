ÖSYM'DEN SON DAKİKA! KPSS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile KPSS lisans sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS sonuçları yüzbinlerce aday tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyordu. KPSS sınav sonuçları hakkında az önce son dakika paylaşımında bulunan ÖSYM, KPSS sonuçları sorgulama sisteminin aktif hale getirildiğini ifade etti. Saat 08:15'te açıklanan KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminden ulaşabilirsiniz. 6 Eylül'de KPSS Genel Yetenek, 12-13 Eylül'de de Alan Bilgisi, 20 Eylül'de de Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları yapılmıştı. ÖSYM 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

SON DAKİKA - 2020 KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Az önce aktarılan son dakika bilgisine göre KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre adaylar, sonuç açıklama sisteminden aldıkları puanı görebilecekler.