Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Sözleşmeli Personel Haberleri İŞKUR lise mezunu memur alımı ilanları güncel 2020: KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları

lise mezunu memur alımı ilanları güncel 2020: puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları

üzerinden en az lise mezunu olanlar için çeşitli iş ilanları yayımlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber İŞKUR puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanları başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Peki, 2020 KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar ve ilanların başvuru tarihleri ile şartları neler? İşte, İŞKUR en az lise mezunu memur alımı ilanları ve diğer bilgiler...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:33 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:35 ABONE OL
İŞKUR lise mezunu memur alımı ilanları: KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları

Kamu bünyesinde personel ve memur alımı müracaatları devam ediyor. Her geçen gün ile beraber yeni duyurular da internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. Bu noktada, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu.

İŞKUR EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL MEZUN ALIMI BAŞVURUSU 2020

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

İŞKUR lise mezunu memur alımı ilanları: KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları

Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören 'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak

-Sağlık problemi bulunmamak

-Takım çalışmasına yatkın

-Kişisel temizliğe önem veren,

İŞKUR lise mezunu memur alımı ilanları: KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları

İŞKUR İŞÇİ ALIMI POZİSYONLAR NELERDİR?

'da kamu ilanları kısmında yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki pozisyonlara personel ve işçi alımı yapıldığı görülüyor:

Güvenlik Görevlisi

Hasta Bakımı Teknisyeni

Beden İşçisi (Genel)

Elektrikçi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Sıhhi Tesisatçı

Sıvacı

ARKADAŞINA GÖNDER
İŞKUR lise mezunu memur alımı ilanları güncel 2020: KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA