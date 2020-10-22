İŞKUR lise mezunu memur alımı ilanları güncel 2020: KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları

Kamu bünyesinde personel ve memur alımı müracaatları devam ediyor. Her geçen gün ile beraber yeni duyurular da İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor. Bu noktada, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar, ilanların başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu.

İŞKUR EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL MEZUN ALIMI BAŞVURUSU 2020

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.