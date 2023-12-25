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Giriş Tarihi: 25.12.2023

81 ilde sınav günü

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
81 ilde sınav günü
Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl uygulamaya konulan ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü 81 ildeki okulların tamamında yapılacak. Yarın 6. sınıflar Türkçe ve Matematik, 27 Aralık Çarşamba günü de 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinden ortak sınavlara katılacak. Sınavlara özel okul öğrencileri de girecek. Sınav soruları çoktan seçmeli olacak. Sınavın yapılacağı ders saatinde o sınıfta dersi olan görevli ya da gözetmen öğretmen yapacak. Ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecek. Sınav sonuçları ders notu olarak değerlendirilecek ve karneye de yansıyacak. Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek. Sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine 'G', kopya çeken öğrencilerin puan hanesine 'K' yazılacak ve ortalamaya dahil edilecek.
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81 ilde sınav günü
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