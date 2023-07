Altınbaş Üniversitesi 15 yaşında

Atatürk'ün Türk milletine armağanı olan Cumhuriyetin 100'üncü yılında Altınbaş Üniversitesi de 15'inci yaşını kutluyor. Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan 15 yılda üniversitelerinin birçok başarıya imza attığını belirterek, "Çeyrek asra yeni yeni başarılar sığdıran üniversitemiz, 13 bin 500'e ulaşan öğrenci sayısı ile en verimli döneminde. Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, araştırma ve topluma hizmet bakımından en üst sıralardaki üniversiteler arasına girmekten başka hiçbir gündemi olmayan gerçek bir vakıf üniversitesiyiz. Öğrencilerimiz bilimsel, sosyal ve sportif faaliyetlerde her geçen yıl daha fazla derece alıyor. Akademik başarıları, yurt içi ve yurtdışındaki seçkin kurumlardan aldıkları teklifler, destekler ve burslarla takdir ediliyorlar" dedi. Üniversite 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre eğitimdeki kalitesinin karşılığını yüzde 100 doluluk oranı başarısıyla aldı.Üniversite'nin Inspire Future Bursu büyük talep görüyor. Başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla verilen Inspire Future Bursu'ndan, ÖSYM bursuna ek olarak yüzde 100'e varan oranlarda lise son sınıf ya da mezun aday öğrencileri yararlanabiliyor. Üniversite ayrıca "ÖSYM Bursu", "Üstün Başarı Bursu", "Onur (Başarı) Bursu", "Sanat Bursu", "Milli Sporcu Bursu", "Ek Burslar", "Tercih Bursu", "Kardeş İndirimi" ve "Şehir Bursu" imkânları var.Altınbaş Üniversitesi, dünyanın saygın sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) 2022 Etki Sıralaması göre "Yoksullukla Mücadele", "Barış- Adalet" ve "Güçlü Kurumlar" ile "Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Karasal Yaşam" gibi önemli 4 kategoride dünyanın ilk 400 üniversite arasında yer aldı. Genel sıralamada ise dünyada 601-800 aralığında yer alıyor. University Ranking by Academic Performance sıralamasına göre ise 3 sıra yükselerek 21'nci sıraya yerleşti. Üniversitenin tescillenen diğer başarıları şöyle: -TÜMA'da Büyük Yükseliş: Üniversite Mezuniyet Araştırmasına göre Altınbaş Üniversitesi, tam 51 sıra birden yükselerek tüm üniversiteler arasında 41'inci, vakıflar arasında ise 17 sıra yükselerek 20'inci sıraya yerleşti. -Eğitim Hizmetleri İhracat Üçüncülüğü: İlki 2015 yılında olmak üzere 7 kere Türkiye'nin en büyük üçüncü eğitim ihracatçısı ödülünün sahibi oldu.Uygulamalı eğitime ve üniversite sektör iş birliklerine büyük önem veren üniversitenin Teknofest başarıları buna en güzel örnek oldu. TÜBİTAK'ın Teknofest kapsamında düzenlediği 'Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na EVA Team ve EVA PSY Takımları 'Elektromobil Performans' kategorisinde 3 üçüncülük, 2 performans, Psikolojide Teknoloji Uygulamaları alanında ise birincilik ödüllerini kazandı. Öğrenciler ve öğretim üyelerinin "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında, TÜBİTAK'tan 2022 yılında 16, 2023 yılında 8 olmak üzere toplam 24 projesi destek almaya değer bulundu.104 ülkeden 6155 öğrenci ile İstanbul'da uluslararası eğitim ortamıDünyanın seçkin üniversiteleri ile değişim anlaşmalarıErasmus kapsamında 230 farklı üniversite ile iş birliğiİkili değişim anlaşmaları ile 135 farklı üniversite ile iş birliğiABD'de Georgia State University ve Cleveland State University ile 4+1 yükseklisans programıKöln Üniversitesi ile hukuk, ABD'nın South Dakota State Universitesi ile elektrik-elektronik mühendisliği alanında çift diploma anlaşması sağlanıyor.