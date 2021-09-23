Basit Eş Anlamlısı – Basit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçede hiçbir yapım eki almamış ya da başka bir sözcükle birleşmemiş sözcük olarak bilinen diğer bir deyişle yalın haldeki basit sözcük olarak bilinen basit eş anlamlısı sorgulanıyor. Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilirler. Günlük kullanım dilinde alternatif sözcükler seçmek isteyenler eş anlamlı kelimeleri tercih ediyorlar. Buna göre; basit eş anlamlısı nedir? Basitin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

BASİT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Basit eş anlamlısı; "kolay" sözcüğüdür. Ancak basit kelimesinin farklı eş anlamları bulunan sözcükler de yer almaktadır. Bunlar; sıradan, yalın, gösterişsiz ya da süssüz gibi kelimeler olmaktadır.

Basit eş anlamlısı olarak kullanılan kolay sözcüğü tek başına bir anlam ifade ettiği gibi cümle içerisinde de anlam kaybı olmadan kullanılmaktadır.

BASİT NE DEMEK?

Kısaca; süssüz ya da yalın kelimeleri olarak ifade edilirken; karışık bir yönü olmayan, anlaşılması ya da yapılması kolay ve karmaşık olmayan şeyleri ifade etmektedir.