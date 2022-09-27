250 doktor adayı beyaz gömleklerini giydi

Bugüne kadar bin 800 doktor mezun eden Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yeni eğitim döneminde tıp eğitimine başlayan 250 doktor adayı, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törenle beyaz gömleklerini giydi.

Törenin açılış konuşmasını YDÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan yaptı.

Prof. Dr. Gamze Mocan, "Bugün bizler için de özel bir gün. Bugüne kadar bin 800 doktor mezun ettiğimiz üniversitemizin 15'inci doğum gününü kutluyoruz. Eminim ki hepiniz; insanlığa hizmeti amaç edinmiş, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, akılcı, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli tıp doktorları olarak yetişeceksiniz" dedi.

Öğrenci ailelerine de seslenen Prof. Dr. Gamze Mocan, "Çocuklarınız bizim de çocuklarımızdır. Onları sizler yetiştirdiniz. Bizler ise meslek kazandırıp dünya görüşlerini ve ufuklarını geliştireceğiz. En değerli varlığımız olan sağlığımıza hizmet edecek, hastalara şifa dağıtacak hekimleri yetiştireceğiz" diye konuştu.

DÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan yaptı.

Prof. Dr. Gamze Mocan, "Bugün bizler için de özel bir gün. Bugüne kadar bin 800 doktor mezun ettiğimiz üniversitemizin 15'inci doğum gününü kutluyoruz. Eminim ki hepiniz; insanlığa hizmeti amaç edinmiş, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, akılcı, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli tıp doktorları olarak yetişeceksiniz" dedi.

Öğrenci ailelerine de seslenen Prof. Dr. Gamze Mocan, "Çocuklarınız bizim de çocuklarımızdır. Onları sizler yetiştirdiniz. Bizler ise meslek kazandırıp dünya görüşlerini ve ufuklarını geliştireceğiz. En değerli varlığımız olan sağlığımıza hizmet edecek, hastalara şifa dağıtacak hekimleri yetiştireceğiz" diye konuştu.