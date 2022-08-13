Bilimsel etkinlikte Kıbrıs’ı YDÜ’lü akademililer temsil etti

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi, 2 bilimsel etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil etti. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu' ile '9. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılan YDÜ'lü öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri hazırladıkları üç farklı bildiriyi sundu.

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER HAZIRLADI

Düzenlenen sempozyum ve kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Fevzi Kasap ve Dr. Serkan Fundalar ile Prof. Dr. Ahmet Güneyli'nin birlikte hazırladığı "Türk Sinemasında Toprak Mülkiyeti ve Feodal Kültür Tartışmaları Üzerine Bir İnceleme" adlı bildiri sunuldu. 9. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi'nde ise Prof Dr. Fevzi Kasap ve Uzm. Mustafa Çaluda tarafından hazırlanan "KKTC'deki Sendikacılık Faaliyetlerinin Toplumsal Fayda Bağlamında Değerlendirilmesi" adlı çalışmanın sunumu yapıldı.