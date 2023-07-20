EBYÜ Türkiye genelinde 183 yeni üniversite içinde 31. sırada yer aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan 2022-2023 yılı Türkiye sıralamasında; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin makale, atıf, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğretim üyesi/öğrenci sayısının total puanına göre 183 üniversite arasından 88. sırada yer aldığını söyledi.

Rektör Levent; 2000 yılından sonra kurulan 112 üniversite arasından ise 31. sırada olma başarısını gösterdiklerini ifade ederek; "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini her anlamda yükseltmek, ileriye taşımak ve seçkin bir üniversite yapmak için çok fazla çalışıyoruz." dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan ve Türkiye ve Dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurum olan URAP, 2022-2023 yılı Türkiye üniversiteler sıralamasını açıkladı.

Konuyla ilgili Sabah muhabirine konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini her anlamda yükseltmek, ileriye taşımak ve seçkin bir üniversite yapmak için çok fazla çalışıyoruz. Çalışmalarımıza özverileri ile destek veren ve üniversitemizin yükselişine vesile olan yönetim ekibi arkadaşlarıma, akademik ve idari tüm personelimize çok teşekkür ederim" dedi.

EBYÜ'nün akademik başarılarının her geçen yıl artığını belirten Rektör Levent, hedeflerinin kısa bir zaman içerisinde üst sıralarda yer almak olduğunu söyledi.