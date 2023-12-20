Eğitim desteğinden toplam 650 üniversite öğrencisi faydalanacak

Metropol Gökdelen binasının 29'uncu katında hizmete açtığı Etüt Merkezi ile gençleri üniversite hayaline kavuşturan Akdeniz Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yılki eğitim ve öğretim dönemi içinde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu, üniversitelerin 2 yıllık, 4 yıllık ve daha üstü bölümlerini kazanan öğrencilere can suyu veriyor. Geçen aylarda Meclis'ten oybirliği ile alınan kararla 2023 YKS'de üniversiteye yerleşen lisans ve önlisans öğrencileri için eğitim desteği verilmesi kararlaştırılmıştı.

Alınan kararla birlikte, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan lisans öğrencileri için toplam 3 bin TL, 4 yıl ve üstü bölüm kazanan öğrencilere de toplam 5 bin TL tutarında eğitim desteği sağlanacak. Eğitim desteği için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurup banka hesap kartlarını alan öğrencilere, desteğin bin 500 TL tutarındaki ilk taksiti bugün banka hesap kartlarına yatırılmaya başlandı.

DESTEKTEN TOPLAM 650 ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Akdeniz Belediyesi'nin üniversite kazanan gençlere sağladığı eğitim desteğinden, 383'ü lisans, 267'i de önlisans olmak üzere toplam 650 öğrenci faydalanacak. Öte yandan eğitim desteğinin kalan taksitleri de ilerleyen günlerde öğrencilerin banka hesaplarına yapılacak.