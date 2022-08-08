İstanbul'da OECD ülkelerinin katılımıyla "Mesleki Eğitim Zirvesi" düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 1999'da başlayan katsayı uygulamasının 2012'de sona erdiğini ve antidemokratik uygulamalara rağmen son 20 yılda mesleki eğitim alanında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Kamuoyunda zaman zaman "MEB'in mesleki eğitim okulları fabrika mıdır, üretim yeri midir?" tartışmasının yapıldığını anımsatan Özer, aslolanın eğitimde yaparak ve üreterek öğrenme olduğunu vurguladı.

Özer, mesleki ve teknik eğitimde hazine kesintisinin yüzde 15'ten 1'e indirilmesi gibi kararların ardından üretim kapasitesinde artış olduğuna işaret ederek, 2021'de meslek liselerindeki üretimden 1 milyar 162 milyon gelir elde edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin güçlü olmasının, ülkelerle rekabet kapasitesinin artmasının, bölge ve dünyada söz sahibi olmasının anahtarının fikri ve sınai haklarda güçlü olmaktan geçtiğini dile getiren Özer, 2022'de 7 bin 500 ürünün tescilini hedeflediklerini, bugün itibarıyla 7 bin 700 ürünün tescilini aldıklarını kaydetti.

"MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE 593 BİN KAYITLI ÇIRAK VAR"

Özer, mesleki eğitimde yeni hikayelerin yazılmasının memleket için önemli olduğunu ifade ederek, "Tüm dahili ve harici bedhahlara rağmen, dün eğitim sisteminde sorunları açanların bugün kenara çekilip akıl vermelerine ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon çırak yetiştirilmesi projesi kapsamında 10 aylık sürede bugün itibarıyla 593 bin kayıtlı çırağın bulunduğunu aktaran Özer, 1 Eylül'e kadar rakamın 700 bine, yıl sonuna kadar da 1 milyona ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.

TOPLANTIDA MESLEKİ EĞİTİMDEKİ YENİ AÇILIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda mesleki eğitimdeki yeni açılımlar, mevcut durumun güçlendirilmesi ve dünyaya örnek teşkil edecek mekanizmaların üretilmesinin değerlendirileceğini belirterek, UNESCO'nun Eğitim Bakanları Zirvesi'nde, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüştüğünü ve ortak adımları değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel olan şey şu, bizim Türkiye'deki son 20 yılda yapmış olduğumuz güzel hamleler Paris'ten görünüyor ama Türkiye'nin içerisinde bazı kişiler tarafından görülemiyor, çok acı bir durum. OECD Genel Sekreteri görüşmeden sonra Türkiye'nin başarıları, kitleselleşme, kız çocuklarının okullaşma oranlarında yapılan başarı hikayelerinin diğer ülkelere de ilham vermesi gerektiğini anlatan güzel paylaşımda bulundu. Ama yine dahili bedhahlar bundan rahatsız oldular, başka şeyler konuşmaya başladılar. Çünkü bu insanlar, oryantalist bakış açısı ile bu ülkenin insanlarının başarılı olabileceklerine, bu ülkenin güzel işler yapabileceklerine inanmıyorlar ve sürekli edilgen yaparak bu aziz milletin çocuklarını, gençlerini, ülkeyi edilgen kılmak için çabalıyorlar. Ama biz onlara rağmen bu ülkeye güzel hikayeler vereceğiz, onlara rağmen güzel işler yapacağız."

İSTANBUL'DA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ DÜZENLENECEK

OECD Genel Sekreteri Cormann'ın, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki başarısının OECD ülkelerine anlatılmasını istediğini aktaran Özer, şu bilgileri verdi:

"Muhtemelen ekim ya da kasım içerisinde İstanbul'da tüm OECD ülkelerinin katılımıyla Mesleki Eğitim Zirvesi olacak ve ev sahipliğini Türkiye yapacak. İnşallah o zirvede de hep birlikte olacağız. Bu başarı hikayelerini paylaşacağız. Bugünkü değerlendirme toplantısı, o zirvenin ön hazırlığıdır. Hem mevcut yapılanların kayda geçirilmesi hem de nasıl yeni açılımlarla o zirvede diğer ülkelere neler yapabilecekleriyle ilgili yol gösterme ve rehberlik yapma anlamında da önemli bir değerlendirme toplantısı olacaktır. Türkiye, birilerinin akıl verdiği ülkeden şimdi deneyimlerini, kazanımlarını diğer OECD ülkelerine anlatan ülke konumuna gelmiştir. Bu, gerçekten yeterince kıvanç duyulacak bir başarı hikayesidir."

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve MEB birim amirleri katıldı.