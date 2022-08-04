Karabük’te üniversite ve sanayi işbirliği

Türk demir-çelik sektörünün kalbi olan Karabük'te üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği hayata geçirildi. Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü'nde gerçekleştirilen testlerin önemli bir bölümü Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi. Enstitünün verdiği test raporlarının tüm dünyada geçerliliği bulunuyor. Ayrıca, Enstitüde yapılan tüm testler bu alanda tez hazırlayan doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat "Türk demir-çelik sektörünün doğduğu yer olan ve ülkemize bu alanda istihdam, üretim ve ihracat girdisinin sağlandığı Karabük'te, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünün de yer alıyor olması hem bölgenin hem ülkemizin kalkınmasına ciddi katkılar sağlıyor" dedi.Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. yaklaşık 8 bin metrekare kapalı alana kurulu bulunan enstitüyü ön plana çıkaran 3 temel özelliği şöyle sıraladı: 1-Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer araştırma merkezleri bulunmakta. Ancak demir-çelik ve alaşım sektörünün bu kadar yoğun olduğu bir yerde kurulmuş tek merkez olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük iki entegre tesisi bu bölgede yer alıyor. 2- Şu anda enstitümüzde yaptığımız testlerden 22 tanesi uluslararası akreditasyona sahip durumda. Bu testler için verdiğimiz sonuç raporları tüm dünyada geçerliliğe sahip. Bölgemizde ihracat yapan firmaların ihtiyaç duyduğu testler, akredite olarak merkezimizde yapılmaktadır. 3-Laboratuvarlarımızda çalışan uzman test personelleri, yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlileridir. Yani bu arkadaşlar sadece test yapma becerisine sahip değil, aynı zamanda çıkan sonuçları yorumlama becerisine de sahip arkadaşlardır.