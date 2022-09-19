Kasımiye Medresesi Nerede? Kasımiye Medresesi Özellikleri, Tarihi ve Havuz Hikayesi

Kasımiye Medresesi nerede sorusuna cevap aranırken medresenin yapıldığı dönemin özelliklerini de dikkate almak gerekir. Kasımiye Medresesi'nin özellikleri, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeker. Kasımiye Medresesi su hikayesi (hayat çeşmesi) de bölgede bulunduğunuz esnada dinlemeniz gereken ayrıntılardan biridir. Kasımiye Medresesi kim yapmıştır, hangi dönemden kaldı gibi soruların ayrıntıları yazımızın devamında.

Kasımiye Medresesi Özellikleri

Kasımiye Medresesi, Mardin'de bulunan özel bir yapıttır. Yapımına Artuklu döneminde başlanmış olan yapıtın inşası, Timur döneminde yapılan Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmıştır. 15. YY'a gelindiğinde ise Akkoyunlu Sultanı olan Kasım İbn Cihangir tarafından tamamlanmıştır. Eğitim verdiği süre içerisinde bölgenin en önemli eğitim kurumu olan bu medrese, 1. Dünya Savası sırasında kapanmıştır.

Medresenin içerisinde iki adet mescit, bir adet türbe ve bir adet de çeşme vardır. Klasik Artuklu mimarisinin izlerini sergileyen bu eser, günümüzde de birçok ziyaretçiyi ağırlar. İslam felsefesinin özel bir mimarisi olan bu yapı, günümüz itibariyle El Cezire Sanat Müzesi olarak faaliyetlerini sürdürür.

Kasımiye Medresesi Havuz Hikayesi

Kasımiye Medresesi, içerisinde bulunan havuzu ile de meşhur olan bir yapıttır. Havuz, hikâyesi ile de dikkat çeker. Medreseyi ziyaret ettiğiniz zaman bu havuzun hikâyesini de dinlemek isteyebilirsiniz. Havuzun dünya ve ahiret hayatını simgelediğine inanılır. Havuza akan suyun ana rahmini temsil ettiği düşünülür. Ana rahminden sonra suyun ilerlediği ince kanal dünya hayatını, havuzun en büyük bölümü ise ahiret hayatını simgeler. Havuzdan çıkan her bir su damlasının Mezopotamya Ovası'nda bir fidana hayat verdiği düşünülür.

Kasımiye Medresesi Nerede?

Kasımiye Medresesi, Mardin şehir merkezinin güneybatında, Mezopotamya Ovası'nı karşıdan gören bir yapıdır. Söz konusu medrese, Mardin'de bulunan en görkemli eserdir. Mardin'in girişinde bulunan Mardin Şehir Stadyumu'nu geçtikten sonra 250 metre ilerlediğinizde bu yapıya ulaşabilirsiniz.

Kasımiye Medresesi'ni ziyaret etmek için kendi özel aracınız ya da otobüslerle Mardin'e gelmeyi düşünebilirsiniz. Bunun yanında, tur şirketlerinden istifade ile de Kasımiye Medresesi hakkında bilgi alabilirsiniz. Münferit olarak buraya ulaştığınızda öğrencilerin yaygın şekilde rehberlik faaliyeti yürüttüğü görülür. Bu rehberlerden istifade ile medresenin tarihi ve havuz hikâyesi ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Yapıldığı dönemde uzun süre eğitim kurumu olarak hizmet veren medrese, günümüzde bu işlevi üstlenmez. Günümüzde yapılan bazı sergi türündeki faaliyetler bu medresede düzenlenir.