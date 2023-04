LGS için 45 günlük reçete: Soru çöz, yanlışı analiz et, mola ver

4 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 45 gün kaldı. 1 milyon 200 bine yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen LGS'de bu yıl ikinci dönem konularından soru gelmeyecek. Sınavda 8'inci sınıf birinci dönem konularında soru çıkacak. LGS'ye hazırlık uzun soluklu bir süreç olsa da son 1.5 ayda planlı bir çalışma programıyla da başarı grafiğinizi yükseltmeniz mümkün. Peki, kalan bu 45 günde nasıl bir çalışma programı takip etmek gerekiyor? Sınava hazırlık için 1.5 ayın aslında uzun bir süre olduğunu söyleyen Bilfen İlköğretim Okulları bölüm başkanları, LGS'ye girecek adaylara çok önemli ipuçları verdi. İşte sınavda başarıyı yükseltecek tüyolar:Öğrencilerin ve velilerin sınava hazırlık sürecinde en büyük hatayı günlük soru çözme rutinlerinde yaptıklarını söyleyen Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı Özer Ataç, "Her gün 200 ya da 300 soru çözmek demek sınava hazırlanmak değildir. Öğrenciler deneme sınavlarında yanlış yaptıkları soruların üzerine gitmeli. Hatayı analiz etmeleri gerek. Deneme sınavında her bir hata aslında kazanımdır. Yanlış yapılan her soru iyi irdelenmeli" diye konuştu.Kalan45 günün sınavda başarılı olmak için uzun bir zaman dilimi olduğunu hatırlatan Bilfen İlköğretim Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tunçer de ara tatilin bu anlamda iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Demirdağ "Son 1.5 ayda depar atması gereken öğrenciler için ara tatil çok kıymetli bir zaman. Bu dönemin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Son düzlükteyiz. Rehavete kapılmamak gerek. Bu anlamda velilere de sorumluklar düşüyor. Sınava girecek öğrenciler henüz 13-14 yaşında çocuklar. Tatile gitmek isteyebilirler. Daha fazla oyun ve sosyal aktivite yapmak isteyebilirler. Tek başına bıraktığın zaman hemen rehavete kapılacak yaştalar. Derslerden tamamen kopmadan bir tatil geçirmelerini sağlamak gerekir" diye konuştu.LGS'ye hazırlanan öğrencilerin dönem başında hızlı bir tempoya girdiklerini, bu nedenle depara geçmeleri gereken zamanlarda artık yorulduklarını anlatan Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç "Her çocuğun ihtiyacı başkadır. Sınava hazırlık her gün mutlaka 200-300 soru çözmek değildir. Beslenme, uyku düzeni, sosyal aktiviteler de bu sürece dâhildir. Çok çalışmak da kaygıyı artırır. Öğrenci kendisine iyi gelen aktivitelerle mutlaka kendisine kısa molalar vermeli. O zihnin dinlenmeye ihtiyacı var" dedi.