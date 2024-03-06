Merkezine kadınları alan pek çok konu ele alınacak

8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (TOCAM) düzenlediği "Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar" sempozyumu saat 9.30'da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Yüksek Mahkeme Eski Yargıcı ve Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı tarafından yapacak. Açılış konuşmalarının ardından, tam gün sürecek sempozyumda "Sağlık ve Sporda Kadın", "Hukuk, İletişim ve Toplumda Kadın" ve "Sanatta Kadın" başlıkları ele alınacak. Sempozyumun dördüncü ve son oturumunda düzenlenecek forum bölümünde ise hayatın içinden kadın deneyimleri ele alınacak.

YDÜ İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı'nın başkanlığını yürüttüğü TOCAM, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, ayrımcılık, taciz, cinsel saldırı ve şiddet gibi konuların önlenmesi için eğitim ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek. Sağlık ve psikoloji, hukuk ve iletişim, sanat ve eğitim gibi pek çok alanda, merkezine toplumsal cinsiyet eşitliğini alan bir yaklaşımla çalışma yürütecek olan TOCAM, ele aldığı konularda üreteceği bilimsel araştırmalarla bilim literatürüne de önemli bir katkı yapacak.