Mesleki Eğitim Merkezleri kadınları iş sahibi yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) genç işsizliği azaltmak için reform niteliğinde yapısal değişiklikler yaptığı mesleki eğitim merkezlerinde on binlerce kadın meslek sahibi oldu. Bugün itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki mesleki eğitim merkezlerinde toplam 33 alanda 169 bin 7 kadın öğrenci, çırak ve kalfa olarak eğitim alıyor. Çırak öğrenci kadınlar ayda 1658 TL, kalfa statüsünde olanlar ise 2 bin 763 TL maaş alıyor, iş kazalarına, meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.Konuyla ilgili SABAH'a bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Aralık 2021'de bir kanun değişikliğine gidildiğini belirterek "O gün itibarıyla tüm Türkiye'de 159 bin çırak ve kalfa vardı. Bugün 850 bin çırak ve kalfa oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı, yıl sonunda hedefimiz 1 milyon çırak ve kalfa olması, 1 milyonu geçeceğiz. Anadolu'da inanılmaz bir rağbet görmeye başladı. Yaş sınırlaması yok. Yüzde 55'i 19 yaş üzeri vatandaş. Yani genç işsizliği azaltmayla ilgili de çok önemli bir enstrüman oldu. Kadınların mesleki eğitim merkezinde yer alma oranları 27 binken 1 yıl olmadan 170 binlere ulaştı" dedi. Kadın öğrenciler İnşaat Teknolojisi'nden Gemi Yapımı'na kadar onlarca alanda eğitim görüyor.Kadınların en çok tercih ettiği alan ise Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri'yle ilgili eğitim veren mesleki eğitim merkezleri oldu. Bu alanda toplam 44 bin 41 kadın eğitim alıyor. İkinci sırada ise Moda Tasarım Teknolojileri var. Bugün itibarıyla 43 bin 179 kadın öğrenci bu alanda eğitimlerine devam ediyor. Üçüncü sırada da 25 bin 351 kadın öğrencinin eğitim aldığı Yiyecek İçecek Hizmetleri var. Müzik Aletleri Yapımı, Gemi Yapımı, Metal Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi gibi alanlara da kadınların ilgisi yoğun oldu. Örneğin Metal Teknolojisi'nde 1575, Motorlu Araçlar Teknolojisi'nde 499, Gemi Yapımı'nda 68, İnşaat Teknolojisi'nde de toplam 867 kadın öğrenci eğitim alıyor. İşletmelerde beceri eğitimi alan öğrenciler, mezun olduktan sonra da işyeri açma belgesine sahip olacaklar.Mesleki eğitim merkezlerinde toplam 33 alanda kalfa olarak eğitimlerine devam eden 12'nci sınıf öğrencisi toplam 108 bin 51 kadın var. 9, 10 ve 11'inci sınıfta okuyup çırak olarak eğitimlerine devam eden kadın öğrenci sayısı ise 60 bin 956. MEB'in verilerine göre bu sayılara önkayıtlar dâhil değil. Önkayıtların dâhil edilmesi durumunda sayıların iki katına kadar çıkabileceği bilgisi verildi. Yaş sınırı olmaksızın meslek sahibi olmak isteyen en az ortaokul mezunu herkesin başvurabildiği mesleki eğitim merkezlerinde, 3 yıl çıraklık ve 1 yıl kalfalık eğitimleri veriliyor.