NUN Okulları Genç Liderlerini Arıyor!

NUN Okulları, bu yıl ilki yapılacak olan Genç Liderler Programı ile genç ve deneyimli adaylara okul yöneticiliğinde liderliğin temel prensiplerine odaklanarak, yöneticilik yetkinliklerini kazandırmayı amaçlıyor. 5 yıllık öğretmenlik tecrübesine ve ekip ruhuna sahip, 1982 ve sonrası doğumlu adayların başvurabileceği programda, seçilen adaylar alanında uzman kişilerden birebir eğitim alacaklar.

Genç Liderler Programı'na katılmak isteyen adayların programa yönelik olarak hazırlanmış tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla geçmesi bekleniyor. Programa seçilen adaylar, alacakları beş günlük interaktif ve kapsamlı eğitimle, liderlik vizyonu ve anlayışını kişisel ve profesyonel iş yaşamlarına katarak kariyerlerine önemli bir katkı sağlamış olacaklar. Ayrıca seçilen adaylar, bu eğitim sonrasında NUN Okulları çatısı altında liderlik pozisyonlarında görev alabilecekler.

Son başvuru tarihi 25 Aralık 2022 olan Genç Liderler Programı hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için nunokullari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE;

"Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sanata ve bilime olan ilgi ve meraklarının nitelikli olarak artması için büyük bir gayret içerisindeyiz. Elbette ki bu gayrette öğretmenlerimizin azim ve kararlılığı büyük bir paya sahip. Ayrıca, NUN Okulları çatısı altındaki her ferdin, öğretmenlerimiz gibi kendisini eğitim ve öğretime adamış, "iyi insan" yetiştirme gayreti içerisinde olan insanlar olduğunu da vurgulamak gerek.

Öğrencilerimizin ve bir anlamda ülkemizin geleceğinin inşasında, sadece öğretmenlerimizin değil aynı zamanda idarecilerimiz ve çalışanlarımızın da kurumumuzla aynı değer ve misyona sahip olmasına özen gösteriyoruz. Bu amaçla bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Genç Liderler Programımızın iyi nesiller yetiştirmede pay sahibi olmak isteyen, fayda ve değer odaklı lider adaylarıyla bizleri buluşturacağına ve hep birlikte güzel işler ortaya koyacağımıza inancımız tam. Öğrencilerimizin başarıya ulaşmasındaki emeğe ortak olmak isteyen lider adaylarıyla Genç Liderler Programı bünyesinde tanışmak için oldukça heyecanlıyız." dedi.