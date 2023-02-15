Çeşitli eylem ve durumları ifade eden kelimelerin yazılışları farklı olmasına karşın aynı durumu ifade eden karşılıkları da bulunuyor. Ödül eş anlamlısı ile bu noktada araştırma konusu haline gelen sözcükler arasında karşımıza çıkıyor. Bir iyiliğe ya da başarının karşılığında verilen armağanı ifade eden bu kelime ile ilgili olarak ise "Ödül Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte ödülün eş anlamlısı olan sözcük…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş, eş yanı özdeş olan sözcüklerin her birine eş anlamlı kelimeler diyoruz. Birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunabilirken bazılarının ise yalnızca bir tane karşılığı bulunuyor. Genel olarak Türkçe sözcüklerin, dilimize yabancı dillerden geçmiş olan karşılıkları bulunurken bu ifadelerden birisi ise ödül kelimesi oldu. Ödül kelimesinin bir adet eş anlamlısı (anlamdaş) bulunuyor.

ÖDÜL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ödül kelimesinin eş anlamlıları

Mükâfat

ÖDÜL NE DEMEK?

Türk dil kurumunda yer alan ifadeye göre; ödül kelimesi "Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat" anlamına gelmektedir. İkinci bir anlamı ise "Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan, mükâfat." Olarak ifade edilmiştir.

ÖDÜL KELİMESİNİN GEÇTİĞİ CÜMLELER

Okullar arası düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girip birinci olduğumuz için yaz kampı ödülünü kazandık.

Düzenlenen gecede ödüller sahiplerini buldu.

Unlu sanatçı "altın kelebek" ödülünü kazanmış.