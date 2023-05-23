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Giriş Tarihi: 23.5.2023 10:47 Son Güncelleme: 23.5.2023 10:52

Öğrencilerden “Bahar Konseri”

YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, sahne aldıkları “Bahar Konserleri” serisi ile kampüs hayatına renk katmaya devam ediyor. İlki geçen hafta düzenlenen konser serisinin ikincisi bugün saat 10.00’da yeni rektörlük binasının karşısında yer alan açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrencilerden “Bahar Konseri”

"Bahar Konserleri" serisinin ilkinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Ateş Yağış Erzen, Çağrı Kurtoğlu, Bekem Kocaismail ve Asrın Özmenek, "Pop-Rock" tarzında sergiledikleri performansları ile büyük beğeni topladı. Bugün gerçekleştirilecek ikinci konserde ise; "Müzisyenler" heykellerine de ev sahipliği yapan açık hava sahnesinde, Güngör Kuzu ve Yasemin İncel Türk Halk Müziği performansı ile dinleyicilerin karşısında olacak.

"Bahar Konserleri" ile yeteneklerini sergileyen öğrenciler; 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde dönem sonu konserinde sahne alacak.

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Öğrencilerden “Bahar Konseri”
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