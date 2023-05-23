Öğrencilerden “Bahar Konseri”

"Bahar Konserleri" serisinin ilkinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Ateş Yağış Erzen, Çağrı Kurtoğlu, Bekem Kocaismail ve Asrın Özmenek, "Pop-Rock" tarzında sergiledikleri performansları ile büyük beğeni topladı. Bugün gerçekleştirilecek ikinci konserde ise; "Müzisyenler" heykellerine de ev sahipliği yapan açık hava sahnesinde, Güngör Kuzu ve Yasemin İncel Türk Halk Müziği performansı ile dinleyicilerin karşısında olacak.

"Bahar Konserleri" ile yeteneklerini sergileyen öğrenciler; 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde dönem sonu konserinde sahne alacak.