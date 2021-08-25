Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, yüz yüze mi online mı? Öğretmen seminerleri için tarihler belli oldu!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre öğretmen seminer tarihleri gündemde aranan başlıklar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre Eylül ayı seminerlerinin tarihleri açıklandı. MEB tarafından hazırlanan konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri eğitimcilere aktarılacak. Pekii Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2021 Öğretmen seminerleri uzaktan mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları takvimi hakkında detayları açıkladı.
Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."
ÇEVRİMİÇİ OLACAK!
"Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."