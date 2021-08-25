Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, yüz yüze mi online mı? Öğretmen seminerleri için tarihler belli oldu!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre öğretmen seminer tarihleri gündemde aranan başlıklar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre Eylül ayı seminerlerinin tarihleri açıklandı. MEB tarafından hazırlanan konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri eğitimcilere aktarılacak. Pekii Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2021 Öğretmen seminerleri uzaktan mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...