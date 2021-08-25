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Giriş Tarihi: 25.8.2021 12:44

Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, yüz yüze mi online mı? Öğretmen seminerleri için tarihler belli oldu!

Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, yüz yüze mi online mı? Öğretmen seminerleri için tarihler belli oldu!

Okulların açılmasına kısa süre öğretmen seminerleri gündem olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında çalışan görevli yönetici ve öğretmenler belirlenen tarihlerde düzenlenecek seminerlere katılacak. Tüm hazırlıklar sürerken program ve materyaller doğrultusunda eğitim sürecinin geçekleşeceği tarihler araştırma konusu haline geldi. Bu noktada “Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak, yüz yüze mi online mı? Soruları yanıt arıyor. MEB öğretmen seminerleri için takvimini duyurdu. İşte o tarihler...

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre öğretmen seminer tarihleri gündemde aranan başlıklar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre Eylül ayı seminerlerinin tarihleri açıklandı. MEB tarafından hazırlanan konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri eğitimcilere aktarılacak. Pekii Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2021 Öğretmen seminerleri uzaktan mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2020 Öğretmen seminerleri uzaktan mı, yüz yüze mi olacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları takvimi hakkında detayları açıkladı.

Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? 2020 Öğretmen seminerleri uzaktan mı, yüz yüze mi olacak?

ÇEVRİMİÇİ OLACAK!

"Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz."

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Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor, yüz yüze mi online mı? Öğretmen seminerleri için tarihler belli oldu!
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