STEM uzmanlarının sürdürülebilir kalkınmaya ve toplum sağlığına katkısı ele alındı

Akademisyenler, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilen sunumda, STEM kariyerlerinin önemini vurgulayarak, bu alanlarda çalışan profesyonellerin küresel sorunlara çözüm sağlama potansiyellerine vurgu yaptı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hedeflerine de değinilen sunumda, STEM uzmanlarının sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olduğu vurgulanarak, bu alandaki gelişmelerin toplumsal sağlığı nasıl etkilediği de detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Bireylerin ve toplumların sürdürülebilir kalkınması için kritik bir öneme sahip olan STEM kariyerleri sunumunda; Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu, tıp alanındaki gelişmelerin toplumsal sağlığı nasıl etkilediğini anlatarak, "Fen bilimlerindeki STEM uzmanları, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Beyza Ulusoy, hayvan sağlığı ve çevre sürdürülebilirliği konularında STEM kariyerlerinin ne kadar kritik olduğunun altını çizerek "Veteriner hekimlerin, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynuyorlar" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Gonca İnanç ise STEM kariyerlerinin sağlık sektöründe inovasyon, hastalık önleme ve tedavi konularında önemli bir etkisi olduğuna dikkat çekerek "STEM alanında çalışan uzmanların toplum sağlığını geliştirmek adına önemli projelerde yer alabiliyor ve bu sayede küresel düzeyde olumlu değişimlere katkı sağlayabiliyorlar" dedi.