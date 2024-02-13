TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasına başvurular devam ediyor

Arama kurtarmadan lojistiğe, ulaşımdan keşif ve gözetlemeye kadar pek çok alanda hizmet veren helikopterler, günümüzün vazgeçilmez hava araçları olarak üstün avantajlar sağlıyor. Helikopterlerin benzersiz rolleri ve misyonları karşısında hem işletim hem de tasarım aşamasında mühendislik faaliyetlerinin önemi ise her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması'nda öğrenciler, helikopter sisteminin operasyonel gereksinimlerini belirleyerek kavramsal tasarım aşamalarını geliştirebilme kabiliyeti kazanıyor.

Helikopter Tasarım Yarışması'nda yarışmacılardan önümüzdeki 20 ila 40 yıllık süreçte yolcu ve/veya kargo taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılayacak operasyonel yeteneklere sahip, düşey uçuş yapabilen rotorlu bir hava aracı veya hava araçları sistemi kavramsal tasarımı yapılması bekleniyor. Yarışmacılardan ayrıca tasarladıkları bu aracın nihai tasarımını, imalatını, pazarlaması ve servisini yapacak kurumsal iş planını hazırlamaları da isteniyor.

Yarışmaya lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Tasarımda hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak bu ayrıcalıklı yarışmada birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL olarak belirlendi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Şubat 2024.