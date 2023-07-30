Tercihlerde veliler ne yapmalı? Destek olun ama müdahale etmeyin

Ünıversitetercihi öğrenciler kadar anne-babaları da ilgilendiren bir konu. Ancak uzmanlar bu önemli süreçte ailelerin mümkün olduğunca kararı çocuklarına bırakmasını öneriyorlar. Uzmanlar, ailelerin her şeyden önce çocuklarının kararlarına ve tercihlerine saygılı olmaları gerektiğini belirterek "Bu kararın onların kararı olduğunu ve nasıl bir tercih yapacakları konusunda kendi görevleri olduğunun bilinci ile hareket etmelidirler" diyor. Kendisine ve kararlarına saygı duyulan çocuğun daha yüksek bir özgüven ile karar verme sürecini yöneteceğine dikkat çeken uzmanlar ailelere şu önerilerde bulundu:Yaş ve gelişim olarak çocuklarının geldiği nokta oldukça kritik öneme sahip olduğundan ailelerin gereksiz müdahaleden uzak durmaları gerekmektedir.Ebeveynler gerektiğinde ve talep edildiğinde bilgi ve deneyimleri çerçevesinde aydınlatıcı olabilirler. Fakat bunu çocuklarının geleceklerine müdahale hakkı olarak görmemeleri gerekir.Streslerini sağlıklı yönetemeyen aileler istem dışı olarak bu süreçte tepkisel olabilirler. Ebeveynler ne kadar çok tepkisel olurlarsa, çocuklarının sağlıklı karar vermelerini o kadar engellerler.Bir genç için yetişkinliğe adım atarken en büyük kaygı, sorumluluğunu alıp alamayacağıdır. Bu seçim onlara hangi oranda bırakılırsa, yaşama ilişkin sorumluluk alma potansiyelleri de o denli gelişecektir. Çok basit bir yaklaşım ile anne babalar kendilerine "bu seçim çocuğumuzun kendi seçimi, sorumluluk ona ait" şeklinde telkinde bulunmalıdırlar.Tercih sürecinin bir de profesyonel kısmı olduğunu söyleyen uzmanlar "Bu konuda hizmet sunan okul veya dışarıda rehberlik uzmanları günümüzde oldukça yaygın ve erişilebilir durumdadır. Kişiye en uygun tercihin ne olduğu bu profesyonel yardım sonunda ortaya çıkarılmalıdır. Kişilik özellikleri, ilgiler, yetenekler ve mesleklere yönelik bilgi bu konuda incelenmesi gereken temel ögelerdir. Bu nedenle bu süreç hem çocuk hem de aile için bir mücadele süreci olacaktır" dedi.