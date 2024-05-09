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Giriş Tarihi: 9.5.2024 11:03 Son Güncelleme: 9.5.2024 11:23

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bir ilk

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kuvvetli’nin buluşu olduğu “Monte Edilebilir Skuter Güvenlik Ekipmanı” konulu tescil alan patenti, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ (BinBin) tarafından devir alınarak ticarileştirildi. Bu yönüyle Çukurova Üniversitesinde ticarileşen ilk patentin devir sözleşmesi Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ile BinBin AŞ Yöneticilerinden Mümtaz Birpınar tarafından imzalandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bir ilk

TÜİK tarafından yayımlanan ölümlü ya da yaralanmalı kaza istatistiklerine göre geçen yıl 1840 Elektrikli skuter (e-scooter) kazası olmuş ve bu kazalarda ne yazık ki 1554 sürücü yaralanırken 8 sürücü vefat etmişti. Bu durum, skuter kullanımına özel güvenlik ekipmanı ihtiyacı doğurmuş ve Çukurova Üniversitesinin de aralarında bulunduğu dört üniversiteden araştırmacılar tarafından konu ile ilgili bir ekipman geliştirilerek patentlendi. Hem pratik bir şekilde güvenlik sağlayacak, hem akıllı ve hem de hijyenik olan ürünle birlikte daha güvenli skuter yolculuklarının mümkün olması hedefleniyor.

Çukurova Üniversitesinde ilk kez, tescillenen patentin ticarileştirildiği ve skuter kaynaklı kazalardaki kayıpların azalmasının amaçlandığı patentin devir sözleşmesi Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ile BinBin AŞ. Yönerticilerinden Mümtaz Birpınar tarafından imzalandı.

Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Teknokent bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi'nin Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması noktasında, sanayinin ihtiyaç duyduğu yeniliklerle Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Prof. Dr. Tuncel, emeği geçenleri kutladı.

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Üniversite-Sanayi İşbirliğinde bir ilk
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