Yakın Sağlık yeni sayısında merkezine çocukları aldı ’Kardeşim benim’

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, derginin önsözü için kaleme aldığı yazıda, YDÜ Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi binalarında tamamlanan deprem analizleri ile ilgili sonuçları da açıkladı.

Türkçe ve İngilizce olarak altı ayda bir yayınlanan derginin son sayısında özellikle çocuklar ve kardeş ilişkileri ilgili içerikler dikkat çekiyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yeliz Engindereli'nin "Kardeşim Benim" başlığıyla kapağa taşınan yazısı, kardeşler arası ilişkilerin nasıl şekillendiğinden, bu ilişkideki inişli çıkışlı dönemlere ve ailelerin bu konudaki rolüne dair önemli önerilerde bulunuyor.

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. İpek Özunan ise, "psikolojik değil genetik" başlıklı yazısı ile çocuklarda sık karşılaşılan idrar kaçırma sorununda doğru bilinen yanlışlarla ilgili okuyucuları aydınlatıyor. Prof. Dr. Özunan yazısında, idrar kaçırma probleminin, çocuğun öz saygısında azalma ve vücut imajının hatalı gelişimi gibi sorunları beraberinde getirdiği uyarısı yaparak "Uykuda idrar kaçırmanın ardında, düşünülenin aksine psikolojik değil genetik nedenler bulunuyor" saptamasını yapıyor.

Yakın Sağlık'ın 17'nci sayısında merkezine çocukları alan içeriklerinin yanı sıra kalp sağlığı, kadın sağlığı, yaz dönemi ile ilgili sağlıklı beslenme ve bakım önerileri gibi pek çok konu ele alınıyor. Okuyucuları ile ücretsiz buluşan Yakın Sağlık Dergisini, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin web sitesinden online olarak okumak da mümkün. Dergi ayrıca, kültür sanat, otomobil ve gezi sayfalarıyla da okuyucularına eğlenceli içerikler sunuyor.