YDÜ uluslararası üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyor

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, bütün dünyada tıp eğitiminin ilke ve standartlarını belirleyen Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu, WFME'ye akredite olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Başta Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan olmak üzere tüm akademik ve idari kadrolarımızın bu başarıda gösterdiği özveri, disiplin ve kararlılık için teşekkür ediyorum. Fakültelerimizin, uluslararası kurumlardan aldıkları akreditasyonlar, taşıdığımız uluslararası üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyor" dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise "KKTC'nin ilk tıp fakültesi olarak kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, bugüne kadar onlarca ülkeden yüzlerce mezun verdi. Mezunlarımız, dünyanın dört bir yanında mesleklerini icra etmeye devam ediyor. Tıp Eğitimi Dünya Federasyonu, WFME'nin fakültemizi akredite etmesi de bu yetkinliğimizin bir göstergesi" ifadesini kullandı.

Fakültenin çözüm odaklı, bilgili, dürüst, tıp ve evrensel etik değerlerine bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan, insanlığa hizmeti amaç edinmiş hekimler yetiştirmeyi amaç edindiğini ifade eden YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan da, "Bu vizyonla, dünyanın pek çok ülkesinden gelen doktor adaylarını yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin, evrensel sağlık standartlarına uygunluğu, tıp alanında önemli kurumlar tarafından tescillenmeye devam ediyor" diye konuştu.