1 milyon işçiye ikramiye 28 Ocak’ta

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 28 Ocak'ta başlıyor. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8.673 lira oldu. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak.
HESAPTAN VERGİ DÜŞÜLÜYOR
Kamuda çalışan işçilerin bu yıla ilişkin ikramiye tarihleri açıklandı. Kamu işçilerine her yıl ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor.
Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda işçi statüsünde çalışanlara yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak, ikinci yarısı da 29 Nisan'da ödenecek.
Maden işletmelerinin yer altı işlerinde kamu çalışanlara ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplam da 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor.
HACİZ KONULAMIYOR
Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor.